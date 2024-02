Kakšna je dostopnost do interneta v Celju?

Širokopasovni internet. Brez tega si ne znamo več predstavljati niti dela, kaj šele življenja.

RUNE. V Celju se gradnja še ni začela.

Dandanes si brez dostopa do širokopasovnega interneta ne znamo več predstavljati življenja. Splet uporabljamo za delo, komuniciranje, zabavo, raziskovanje in še marsikaj. Kot lahko preberemo na straneh Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), je internet v prvem četrtletju leta 2022 uporabljalo 89 % oseb, starih od 16 do 74 let, 84 % od teh kar večkrat na dan. Priključek za širokopasovni internet so tako imeli v skoraj 589.000 gospodinjstvih.

Bele lise v Celju naj bi pokrili s pomočjo projekta RUNE

Kot smo pred časom v Celjanu že poročali, je Ministrstvo za javno upravo pred nekaj leti objavilo interaktivni zemljevid, kjer so vidne bele lise gospodinjstev, na katerih zasebni investitorji, operaterji elektronskih komunikacij, nimajo interesa za vzpostavitev širokopasovnega interneta. V Celju so takšna nekatera gospodinjstva v naslednjih naseljih in ulicah: Lisce, Zgornja Hudinja, Polule, Cesta v Laško, Lipovec pri Škofji vasi, Žepina, Teharska cesta, Pepelno, Rupe, Šentjungert, Cesta na grad, Ulica Cirila Debeljaka, Maistrova ulica …

To naj bi se rešilo s pomočjo projekta RUNE, v sklopu katerega naj bi se lani poleti začela gradnja širokopasovnega optičnega omrežja. Tako naj bi bila vzpostavljena možnost izjemno hitre širokopasovne infrastrukture tudi na podeželju celjske občine, vendar se to še ni zgodilo.

Kot so nam pojasnili v podjetju RUNE Enia, kjer so zadolženi za izvajanje projekta RUNE, se je gradnja omrežja v sklopu projekta, z internim poimenovanjem S23, že začela, in sicer konec leta 2022. Dela so začeli izvajati v Kavčah pri Velenju, kjer stoji tudi vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom. V omenjen projekt so vključene občine Braslovče, Celje, Dobrna, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik in Žalec.

»Gradnja že teče v občinah Velenje, Dobrna, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Žalec. V severnem delu Mestne občine Celje, ki bo pokrit v sklopu omenjenega projekta, pa se bo začela pozno spomladi oziroma poleti,« so nam pojasnili v podjetju.