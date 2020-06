Konjiški občinski svet: Kako živijo osebe z invalidnostjo?

Konjiški svetniki so na zadnji seji pozornost med drugim posvetili osebam z invalidnostjo.

Njihove potrebe na Konjiškem niso spregledane, a izzivov za zagotovitev enakih možnosti je še veliko.

Učenje znakovnega jezika

Kot je poudarila predsednica konjiškega Sveta za invalide Lidija Pratnemer, so osebe z invalidnostjo so v našem lokalnem okolju dobro sprejete. »Naj spomnim, da smo se k tovrstnim pri-zadevanjem zavezali pred devetimi leti, ko je konjiška občina prejela listino oziroma naziv Občina po meri invalidov,« je dejala predsednica konjiškega Sveta za invalide, ob tem pa je opozorila na pomen dobre informiranosti in učinkovite komunikacije, ki sta pri osebah z invalidnostjo še toliko bolj pomembni. »V našem okolju je razveseljivo dejstvo, da so se nekateri občani samoiniciativno začeli učiti znakovnega jezika, s čimer so izboljšali komunikacijo z gluhimi in naglušnimi. V društvu gluhih in naglušnih pa imajo še en razlog za zadovoljstvo, saj so se lani poleti preselili v večje prostore in imajo zdaj na voljo še boljše pogoje za delovanje.«

Vozičkanje

Za zdravje in dobro počutje tako invalidov kot starejših nasploh na Konjiškem skrbijo številni dobrosrčni prostovoljci. »Tako se porajajo primeri dobrih praks, med katerimi bi rada posebej izpostavila vozičkanje – ko prostovoljci stanovalce Lambrechtovega doma popeljejo po mestu, se ustavijo na kavici ali sladoledu, malce poklepetajo ter jim tako polepšajo dan. Verjemite mi, da so osebe na vozičkih za takšna plemenita dejanja neizmerno hvaležne,« je poudarila Pratnemerjeva in pohvalila tudi dejstvo, da parkirnih mest, ki so predvidena za invalide, drugi vozniki ne zasedajo, s čimer dokazujejo, da se kultura oziroma ozaveščenost družbe izboljšuje.

Kaj pa pravica do dela?

Še vedno pa imajo invalidi malo priložnosti za delo oziroma zaposlitev. »Verjetno malokdo razmišlja, kako uspešen je lahko invalid v delovnem procesu. Zato delodajalce ponovno spodbujam k tovrstnemu razmisleku. Dobro bi bilo, da bi se v večji meri odločili za zaposlovanje oseb z invalidnostjo,« je še dejala Lidija Pratnemer in ob tem izpostavila zgleden primer zaposlitvenega centra Karso, v katerem invalidi s predanim delom skrbijo za lep in urejen izgled okolja, v katerem živimo. Svetnik Ivan Furman, sicer direktor podjetja Kostroj Strojegradnja, je povedal, da imajo tudi v njihovem kolektivu zaposlene invalide. »Z njimi imamo pri nas prav tako dobre izkušnje. Invalid nas ni nikoli razočaral. A bo morala tudi država še marsikaj postoriti, da se bomo podjetniki in gospodarstveniki pogosteje odločali zaposlovati osebe z invalidnostjo.«