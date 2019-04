Kako zdravi so na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem, Oplotniškem?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred dnevi, že četrto leto zapored, objavil podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Kot pravijo, želijo tako na nivoju lokalne skupnosti spodbujati krepitev zdravja in preprečevanje bolezni.

Hiter pregled pokaže, da je le en kazalnik, po katerem je konjiška občina statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije. To je le odzivnost v program Svit, pa še ta kazalnik je le 2 odstotka pod državnim povprečjem.

V občini Zreče izstopa podatek o bolniški odsotnosti zaposlenih. V povprečju so Zrečani na bolniški 19 dni, kar je štiri dneve več od državnega povprečja.

V Vitanju daleč najbolj izstopa število oseb, umrlih zaradi samomora. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je tam kar 87 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. Vitanje je tudi med občinami z največ primeri klopnega meningoencefalitisa.

V Oplotnici najbolj izstopa veliko število prekomerno prehranjenih, tako otrok kot odraslih.

