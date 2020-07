Kako zdravi so na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem?

Kaj izstopa? Na Konjiškem in Oplotniškem število debelih otrok, na Zreškem število smrti zaradi bolezni srca in ožilja, na Vitanjskem pa število obolelih za klopnim meningoencefalitisom.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Že peto leto zapored so na osnovi različnih podatkovnih virov pripravili kratke publikacije za vsako slovensko občino. Kako zdravi smo na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem?

Slovenske Konjice: veliko pretežkih otrok

Na prvi pogled na Konjiškem najbolj izstopa število prekomerno prehranjenih otrok: teh je skoraj 30 odstotkov oziroma skoraj 5 odstotkov več, kot je povprečje v ostali Sloveniji. Tudi število bolniških odsotnosti je nekoliko nad državnim povprečjem. Občani Konjic so v povprečju skoraj 18 dni na bolniški, povprečje je dobrih 16 dni.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Konjičani pa so na boljšem, kar se tiče prometne varnosti. Tako beležijo manj poškodovanih v transportnih nezgodah, manj je tudi pijanih povzročiteljev prometnih nesreč. Če v Sloveniji v povprečju dobrih 9 odstotkov pijanih voznikov zakrivi nesrečo, jih na Konjiškem slabih 6.

Na Konjiškem prednjačijo tudi po številu odzivov v presejalni program Zora. Vabilu se odzove več kot 81 odstotkov občank Konjic, na ravni Slovenije pa slabih 72 odstotkov.

Tudi stopnja delovne aktivnosti je višja kot drugje po državi, manj pa je bolezni, ki jih je mogoče neposredno pripisati alkoholu,.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je tu višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.

V povprečju na Konjiškem zaznajo manj novih primerov raka: 527 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 563*. A obenem beležijo nekaj višjo umrljivost zaradi raka: standardizirana stopnja umrljivosti znaša 176 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 162.

Zreče: veliko žrtev bolezni srca in ožilja

Na območju občine Zreče statistično najbolj izstopa število umrlih zaradi bolezni srca in ožilja. V Sloveniji stopnja umrljivosti zaradi teh bolezni znaša 77 na 100.000 prebivalcev, na Zreškem kar 118. Tudi splošna umrljivost je višja: stopnja splošne umrljivosti je na Zreškem 1.044 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 916.

Tukaj beležijo tudi nadpovprečno število obolelih za klopnim meningoencefalitisom: v Sloveniji stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa znaša nekaj več kot 9 na 100.000 ljudi, na Zreškem pa 21.

Od povprečja izstopa tudi čas, ki ga Zrečani preživijo na bolniški. Tako je povprečen delovno aktivni Zrečan vsako leto na bolniški dobrih 19 dni, v Sloveniji pa dobrih 16.

Izstopa tudi število občanov, ki imajo zgolj osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji 19.

Zrečani pa prednjačijo po številu oseb, vključenih v pomoč na domu: to možnost uporablja skoraj 3 odstotke občanov, na ravni države pa manj kot 2 odstotka.

Beležijo tudi precej manj primerov zlomov kolka pri starejših: zaznajo jih za skoraj 3 odstotke manj kot drugje.

Dobra je tudi odzivnost v program Zora: vabilu se odzove 81 odstotkov občank, medtem ko je na ravni Slovenije odziv 72-odstoten.

Poglejmo še nekaj kazalnikov zdravja. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je tu višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.

Na Zreškem v povprečju zaznajo manj novih primerov raka, stopnja znaša 466 na 100.000 prebivalcev, na ravni države pa 563*. Tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka je nižja od državnega povprečja: 133 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 162.

Vitanje: veliko klopnega meningitisa

Na območju občine Vitanje beležijo zelo veliko primerov klopnega meningoencefalitisa. Stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa znaša 104 na 100.000 prebivalcev, na ravni Slovenije pa 9.

Od povprečja odstopa tudi število umrlih zaradi samomora: stopnja umrljivosti zaradi samomora je 86 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Tudi sicer je umrljivost višja, kot je povprečje drugje v državi. Stopnja umrljivosti znaša 1.171 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 916.

Vitanjčani izstopajo tudi po slabem odzivu v presejalni program Svit. Vabilu se odzove slabih 59 odstotkov občanov, v Sloveniji pa skoraj 65.

V Vitanju je nadpovprečno število oseb z nizko izobrazbo: 26,5 odstotka občanov ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj. To je precej več od povprečja, ki znaša dobrih 14 odstotkov.

In kje Vitanjčani prednjačijo? Delovno aktivnih prebivalcev občine je nekaj več, kot znaša povprečje. Obenem Vitanjčani manj časa preživijo na bolniški, to je povprečno dobrih 14 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16.

Tu beležijo tudi manj poškodovanih v transportnih nezgodah: 0,7 na 1.000 prebivalcev, na ravni države pa 1,4.

Dober je odziv v presejalni program Zora: vabilu se odzove skoraj 77 odstotkov občank, v Sloveniji slabih 72.

Poglejmo še nekaj kazalnikov. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. Delež uporabnikov pomoči na domu je višji od slovenskega povprečja.

Oplotnica: pretežkih skoraj tretjina otrok

Tudi na Oplotniškem na prvi pogled najbolj izstopa prekomerna prehranjenost otrok. Teh je na območju te občine skoraj tretjina oziroma dobrih 32 odstotkov, medtem ko je povprečje v Sloveniji skoraj 25 odstotkov. Tako je tudi telesni fitnes otrok slabši od povprečja.

V negativnem smislu izstopa število primerov klopnega meningoencefalitisa. Zaradi te bolezni se na tem območju zdravi skoraj 27 ljudi na 100.000 prebivalcev, povprečje je nekaj več kot 9. Tudi na Oplotniškem beležijo višjo splošno umrljivost: stopnja umrljivosti je 1.089 na 100.000 prebivalcev.

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev povprečno traja več kot 20 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa dobrih 16 dni.

Nadpovprečno dobre rezultate pa beležijo pri odzivih v presejalne programe. Tako se v Program Svit odzove skoraj 70 odstotkov občanov, 5 odstotkov več od povprečja. V Program Zora se odzove dobrih 78 odstotkov občank, slovensko povprečje je 72 odstotkov. V Program Dora pa se odzove 82 odstotkov občank, kar je 8 odstotkov nad povprečjem.

Na Oplotniškem je tudi višja stopnja delovno aktivnih prebivalcev.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

*Stopnja incidence raka opisuje število novo ugotovljenih primerov raka, razen nemelanomskega kožnega raka, na 1.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev