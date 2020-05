Kako v tujini živijo Bistričani, Oplotničanka in Makolčana?

Natalija Waldhuber iz Oplotnice od lanskega oktobra biva v Kabulu v Afganistanu, kjer dela na Delegaciji Evropske unije. »V Slovenijo sem prišla v sredini marca na planiran dvotedenski dopust, ampak takoj po prihodu sem dobila navodila, da ostanem tukaj, in po dopustu začnem opravljati svoje delo od doma. Z novim ritmom se kar dobro soočam. Delavnik se kar ne konča in dela ter stresa je zaradi ter razmer še več kot poprej. V primerjavi s svojim življenjem v Kabulu imam tukaj vseeno veliko več svobode, občutek varnosti, lahko grem na sprehod v naravo, v trgovino – kjer so na voljo vsa živila … In najpomembneje, tukaj sem lahko s svojimi najbližjimi.«

Uroš Subotič iz Makol od leta 2010 živi na Irskem v Dublinu in dela kot inženir računalniške infrastrukture – vzdržuje kritično računalniško infrastrukturo po celem svetu. »To delo imam izjemno rad, ker se vedno nekaj dogaja, vedno je nekaj “v ognju” in je kritično. Še posebej zdaj, ko razhaja pandemija COVID-19 in imajo naše stranke – bolnišnice, laboratoriji, logistika, itd. prednost pred ostalo nenujno infrastrukturo. Od začetka marca delam od doma, brez težav, sem popolnoma na varnem in sem zdrav. Trenutno imamo in še bomo imeli omejeno gibanje do dveh kilometrov, z izjemo po nakupih in dostopa do bolnišnice.«

Urška Ajd iz Slovenske Bistrice živi na Novi Zelandiji v mestu Katikati od marca. »Kljub začetnemu šoku, saj so spremenili pravila le v dveh dneh, so se »Kiviji« dobro prilagodili in večina dosledno upošteva pravila vlade. Name karantena ni imela velikega vpliva, kar se tiče dela, saj delam v poklicu, ki je obvezen za delovanje države. V službi moramo nositi zaščitno opremo, ne smemo se družiti in po službi takoj domov v t.i. »our bubble«, ki ga sestavljajo ljudje, s katerimi si že od začetka karantene. Čas si krajšam s sprehodi po okrožju, doma sem na deželi in v bližini plaže, tako da čas, kljub vsemu hitro mine.«

1 od 7

Nejc Mraz iz Leviča pri Slovenski Bistrici kot študent mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete v okviru programa Erasmus+ študira v Pragi na Češkem. »Na Češkem so ob pojavu epidemije sprejeli podobne ukrepe kot v Sloveniji. Ker so ljudje na Češkem striktni in poslušni s tem ni bilo težav in je zato situacija tukaj veliko boljša kot v ostalih državah. Je pa virus konkretno spremenil ritem življenja nam študentom, tako glede študija kot tudi zabav, potovanj itd. Študij smo nadaljevali preko aplikacij, ki to omogočajo, da bomo lahko predmete zaključili. Predvsem pa nam je spremenilo druženje in spoznavanje med sabo.«

Teja Fifer iz Slovenske Bistrice živi od februarja na Poljskem v mestu Varšava, kjer je na študentski izmenjavi. »Definitivno so se mi ”porušili vsi prvotni plani”, ki sem jih imela za svojo izmenjavo. Nekaj dni po tem, ko sem prišla v Varšavo so se začeli ukrepi, vsak dan novi, ki jim ni bilo videti konca. Zato nisem imela priložnosti dobro spoznati okolice, prav tako so bila odpovedana vsa predavanja, vsa druženja, na ta način sem izgubila možnost ustvariti nova poznanstva na univerzi in tudi izven nje. Predavanja in izpiti potekajo prek video klicev, posledično je zaradi tega tudi več vaj in nalog, saj moramo sami predelati dosti snovi.«

Andrea Kolar iz Makol živi v Nemčiji v Ingolstadtu in opravlja delo asistentke v avtomobilski industriji. »Že več kot pet tednov delam od doma. Življenjski ritem imam enak, kot da bi hodila na delo. Po delu grem za eno uro na sprehod, da se malo razgibam. V trgovino grem vedno zvečer, ker so takrat bolj prazne. Od zadnjega ponedeljka v aprilu moramo v trgovinah nositi maske. Med vikendom delam stvari, ki me čakajo že celo leto – npr. barvanje kuhinje in hodnika, branje knjig, ki jih še nisem uspela prebrati. Zelo pogrešam svojo družino v Sloveniji.«

Primož Skerbiš in Eva Fifer iz Slovenske Bistrice živita od januarja na Novi Zelandiji v mestu Auckland. »Življenje se je v času koronavirusa popolnoma spremenilo, ker živiva v centru mesta, še toliko bolj. Ker je v času karantene prepovedano gibanje za nenujna opravila, gibanje mora biti omejeno na okolico prebivališča, sva večino časa omejena na življenje med štirimi stenami. Ker v službo v tem času ne hodiva, je najin vsakdanjik zelo enoličen, pogledava veliko filmov, veliko pa tudi eksperimentirava v kuhinji.«

Več v prihajajoči majski številki Bistriških novic. (D.G., foto: osebni arhiv sogovornikov)