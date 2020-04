Kako trenirajo v bistriških športnih klubih? Kaj bo s tekmovanji, ki bi morala potekati na bistriškem?

Memoriala Stanka Topolčnika ne bo

Judo zveza Slovenije je zaradi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom odpovedala vsa tekmovanja do preklica ukrepov. Kot nam je povedal Franc Očko, direktor Judo kluba Impol, so bili tudi pri njih primorani odpovedati Memorial Stanka Topolčnika v judu za mlajše dečke in deklice, ki bi moral potekati konec maja. V klubu še razmišljajo, ali bo tekmovanje dokončno odpovedano ali ga bodo izvedli v kasnejšem terminu.

Finale DP v Twirlingu najverjetneje jeseni

Tretji vikend v aprilu bi moralo v Slovenski Bistrici potekati finale Državnega prvenstva v twirlingu. Kot nam je povedal Sašo Koprivnik, trener v Twirling klubu Sašo, je finale prestavljeno in bo najverjetneje jeseni. Pod vprašajem je tudi Evropsko prvenstvo, ki bi ga naj gostila Španija konec junija in na katerega bi naj odpotovala 28-članska ekipa staršev in tekmovalcev iz Slovenske Bistrice. Sašo Koprivnik še pove: »Člane kluba vzpodbujamo in motiviramo, da ostanejo aktivni tudi naprej. Trenerska ekipa kluba je s člani dnevno v kontaktu.«

Zlati grb predvidoma konec oktobra

Boks kluba Slovenska Bistrica je moral odpovedati tekmovanje za 26. Zlati grb, ki bi moralo biti 14. marca. Matic Samastur, glavni trener v klubu, pove, da bodo poskusili tekmovanje izpeljati konec oktobra, če bodo razmere to dopuščale. Kako so boksarji sprejeli prestavitev Zlatega grba in kako se trenutno pripravljajo? Matic Samastur pove: »Fantje so se po začetnem razočaranju ter želji po dokazovanju pred domačo publiko umirili, saj se zavedajo resnosti situacije. Trenirajo doma po prilagojenem programu.«

Plezalci vadijo doma

Tudi na področju športnega plezanja je prišlo do preklica vseh treningov in tekmovanj. Klubski prostori so zaprti in tako plezalci nimajo dostopa do plezalnih sten. Gorazd Hren, glavni trener Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica pove: »Vsi tekmovalci trenirajo doma v izolaciji in so prejeli navodila ter vaje za domače treninge, ki jih izvajajo vsak dan, seveda po prilagojenem programu in razpoložljivosti domačih tranežerjev. Prav tako smo z njimi v rednem kontaktu, da lahko sproti tudi prilagajamo program vadbe.«

Čas za določitev ciljev

Odbojkarska zveza Slovenije je prekinila vsa tekmovanja pod svojim okriljem. Moška ekipa bistriškega odbojkarskega kluba štiri kroge pred koncem, skupaj z ekipo Frama, zaseda drugo mesto v 3. DOL vzhod. Kako v tem času trenirajo njihovi odbojkarji in odbojkarice? Kot sta nam povedala trener Niko Akrap in odbojkar Blaž Vinter, so vsem priporočali, da med karanteno ohranjajo svojo telesno pripravljenost, vendar je to treba prilagoditi glede na razmere. Priporočajo varno gibanje na zraku v obliki sprehodov, teka ali kolesarjenja. Moška ekipa se je med karanteno organizirala in skupaj oblikovala tedenski sklop vaj, ki jih igralci sami izvajajo doma.«

