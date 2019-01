Kako sta rastla konjiška levja brata?

Poleti 2018 sta nova prebivalca Konjic postala levja brata s Češke. Sprejeli so ju v konjiškem Mini ZOO Land-u, kjer bivata vse od takrat. Jutri bosta upihnila že prvo rojstnodnevno svečko, zaposleni v živalskem vrtu pa jima pripravljajo posebno praznovanje.

Na uredništvu NOVIC in Radia Rogla smo levja dvojčka Arturja in Cezarja spremljali od njunega prihoda pa do danes. Levčka hitro rasteta in imata že okoli 90 kilogramov. Tudi griva se počasi dela, rjoveta pa za zdaj še ne. Zaposleni v živalskem vrtu pravijo, da sta še vedno igriva in postajata vse bolj udomačena. Hranijo ju enkrat dnevno z bodisi perutnino, s svinjino ali z govedino. Žive hrane jima ne nudijo, saj ne želijo, da se v njima prebudi lovski nagon. Na začetku so jima redno dajali tudi mleko, vendar hitro odraščata in ga kmalu ne bosta več potrebovala. Poleg tega jima dnevno zagotovijo zadostno količino sveže vode, jima sčistijo prostore in po potrebi odstranijo odpadno dlako.

Konjiška kralja živali sta navajena na naše zimske temperature, če pa ju zazebe imata na voljo tudi notranji ogrevani prostor. Slednji je visok skoraj 10 metrov in ima več etaž. Oskrbovalci pravijo, da se najraje zadržujeta čisto na vrhu, saj jima je tam najbolj toplo.

Kako sta levčka rastla, si oglejte v fotogaleriji.