Kako so Mariborčani preskočili drugo evropsko oviro? + FOTO

Nogometaši Maribora so preskočili tudi drugo letošnjo evropsko oviro. Od gruzijske ekipe Čikura so bili v 2. krogu kvalifikacij za Evropsko ligo boljši z 2:0. Po neodločenem izidu 0:0 v Gruziji so slovenski podprvaki sinoči v domačem Ljudskem vrtu mrežo nasprotnikov zatresli dvakrat. So pa goste kljub terenski premoči dolgo ‘lomili’, saj so njihov odpor strli šele v zadnjem delu tekme – Luka Zahović je zadel v 70. minuti, Marcos Tavares pa v 95. minuti. V naslednjem krogu kvalifikacij se bo Maribor pomeril s slovitim škotskim klubom Glasgow Rangers.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

1 od 31