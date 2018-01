Kako so silvestrovali Celjani?

Letošnja mile zimske temperature so v mesto privabilo še več ljudi kot ponavadi. Po več letih skupino Rok’n’Band zamenjala skupina Kingston. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so se novega leta razveselili z Ditko. Na ulicah Celja se je zbralo 6000 ljudi, ki so skupaj z županom Bojanom Šrotom stopili v leto 2018.

1 od 2

Kaj so o silvestrovanju povedali Celjani?

Dominik Amon: Novo leto sva z ženo preživela doma. Že več let ne hodiva v mesto, ker nama je ljubše, da sva na toplem. Včasih naju obiščejo otroci in skupaj pričakamo novo leto. Letos sva novo leto dočakala ob gledanju filmov. Misliva, da je bil televizijski program dobro načrtovan, saj so nama bili vsi filmi všeč. Po polnoči sva nazdravila, nato pa se odpravila spat.

Sandra Bertoncelj: Za novo leto smo se s prijateljicami odpravile v mesto. Kljub temu, da so nam Rok’n’band všeč, smo bile vesele, da so letos za zabavo poskrbeli Kingstoni. Videlo se je, da temperature niso nizke, saj je bila v mestu kar gneča. Ob dobrem kuhanem vinu smo skupaj dočakale polnoč, nato pa smo se odpravile domov.

Matevž Metulj: Novo leto sem preživel v Mariji Reki nad Preboldom. Kot je značilno za mlade, smo hoteli biti sami, zato smo se skupaj zabavali pri prijateljici, katere starši so bili na dopustu.

Nace Kovačič: Silvestrovo sem preživel doma z družino in punco. Imeli smo se super, ker smo bili na toplem. Igrali smo različne družabne igre in prepevali ob igranju kitare. S punco sva najprej hotela iti v mesto, vendar naju je toplina domačega kamina prepričala, da ostaneva doma.

Borut Namestnik: S partnerko sva 31. december preživela doma. Razmišljala sva, da bi odšla v mesto, vendar sva na koncu plesala kar doma v dnevni sobi. Prvo jutro novega leta sva se odpravila na sprehod v naravo.

Ste vedeli? Prvi januar kot dan novega leta je bil na Slovenskem uveden leta 1919, v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ko je bil uradno sprejet gregorijanski koledar. Vse do takrat so še namreč uporabljali julijanskega!