Kako same poskrbite za urejene nohte?

Mnoge ljubiteljice lepih nohtov so čez noč ostale brez terminov za urejanje nohtov – mnoge med njimi že potrebujejo korekturo. Kaj lahko naredijo same, da pri tem ne poškodujejo svojih naravnih nohtov?

Mojca Janežič, kozmetičarka, specializirana manikerka in pedikerka, direktorica Akademije Studia Lepota iz Slovenske Bistrice svetuje:

»Ne glede na to kateri material je na nohtih, se ga NIKOLI ne sme z nohta trgati, praskati ali na silo odstraniti, saj se s tem poškoduje vrhnja plast nohta.

Ne glede na material, ki je na nohtih, jih je najbolje čim bolj skrajšati s pomočjo pilice, s tem se prepreči prevelika teža na konici in posledično odstopanje materiala pri kožici. Če material ni predebelo nanesen, je najbolje, da enostavno pustite, da preraste in nohte sproti krajšate.

Če so nohti utrjeni oz. polakirani s soak off permanentnim lakom, lahko uporabite remover oz. odstranjevalec z acetonom, ki ga nakapljate na vatico, jo položite na noht in čim bolj tesno ovijete s folijo. Počakate 10 – 15 minut in material se bo zmehčal. Ko folijo odstranite, lahko nežno odstranite nanos z leseno palčko. Če vsega niste uspeli odstraniti, postopek ponovite. Nohte zaščitite s prozornim podlakom ali nadlakom in z oljem za obnohtno kožico.

Če se material ne topi, to pomeni, da material NI soak-off. Po vsej verjetnosti gre za gel ali akrilgel. Ti materiali se ne topijo. Odsvetujemo odstranjevanje in piljenje oz. tanjšanje gela, saj si lahko pri tem naredite veliko škodo na naravnih nohtih!«