Kako pripravimo domač jabolčni kis.

Jabolka operite in odstranite črvivi in nagniti del. Jabolk ni treba lupiti in ne odstranjevati peclja in muhe. Jabolka naj bodo zrela, čimbolj sladka. Iz nezrelih jabolk kis ne bo dober.

Narežite jabolka na tanke rezine ali pa jih zmeljite v mlinu za sadje. Stresite jih v večjo plastično posodo. Narezana jabolka v posodi zalijte z vodo samo do površine jabolk. Manj ko so jabolka sladka, manj vode dodajte. Lahko dodate še sladkor, da je kis bolj močan. Posodo pokrijte s krpo, da vanj ne padejo smeti, obenem pa lahko izhaja CO2.

Od časa do časa premešajte (z leseno kuhalnico ali z rokami), da se vmeša kisik, ki je potreben, da iz alkohola lahko nastane ocetna kislina. Mešajte samo prvih nekaj tednov ali ko dodajate jabolka, potem ni treba več. Na koncu oktobra kis precedite najprej skozi redko cedilo potem pa še bolj na fino, s širokim kuhinjskim cedilom. Hranite ga v plastičnih kanticah ali v posodah iz nerjavečega jekla.

Če se vam na površini kisa nabere plast sluzi, ni to nič narobe. To je “mati kisa” , ki jo sestavljajo celuloza in ocetno-kislinske bakterije, ki so pravzaprav odgovorne za nastanek ocetne kisline (iz alkohola in kisika). Sluz ne izgleda ravno prijetno za oko, ni pa prav nič nevarna ali škodljiva.