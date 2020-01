Kako preprečiti zimske prehlade?

Kako ste kaj s prehladi pozimi? V zimskem času je večja možnost prehladov in okužb dihal.

Kljub mrazu poskrbimo za gibanje na svežem zraku. Koristen je vsakodnevni sprehod ali kakršen koli šport, ki izboljšuje telesno pripravljenost in s tem krepi naš imunski sistem.

Tudi pozimi ven

Mrzlo vreme naj vas ne odvrne od telesne aktivnosti na prostem. Oblecite se v več tanjših plasti, torej v več toplotnih slojev, da boste hitreje odvajali pot. Vendar ne pretiravajte, da ne pride do čezmernega znojenja, zaradi česar vas lahko prej zazebe.

Prav tako ne pozabite na kapo in rokavice. S tem preprečite možnost ozeblin, ki se lahko pojavijo že pri temperaturi pod 5 stopinj Celzija.

V kombinaciji vlage in vetra je občutek mraza lahko še nižji. Pri -15 stopinjah Celzija in močnem vetru je občutek mraza kot bi bilo -27 stopinj in do omrzlin lahko pride že v pol ure ali prej.

Mraz in suh zrak povzroča odvajanje vlage od telesa, zato je treba piti dovolj tekočine.

Torej, naj vas zima ne odvrne od vaših najljubših aktivnosti na prostem, priporočila pa le upoštevajte!

Prezračujmo

Pomembno je tudi večkratno prezračevanje prostorov še posebej, če se v njih zadržuje večje število oseb. Ne pozabimo, da zbolimo zaradi virusov in bakterij in ne zaradi mrzlega zraka!

Kihajmo v rokav!

Virusi, ki povzročajo akutne okužbe dihal, se prenašajo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju na razdalji do enega metra. Oseba, ki kiha in kašlja v roke, prenaša viruse na ostale površine in osebe, ki so okoli nas. Kihamo in kašljamo izključno v robček ali svoj rokav.

Ne pozabimo pa na redno umivanje rok!

Osebe, ki prebolevajo resnejše okužbe dihal z vročino, naj ostanejo doma, da ne okužijo drugih.

(Mateja Rebernak, vodja Centra za krepitev zdravja Slovenske Konjice, za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla)