Kako poslujejo konjiška podjetja?

Tudi v konjiških podjetjih Ramax, Isokon in Konus Konex predvsem rešujejo izzive zaradi višjih cen energentov in surovin; za zdaj o večjem upadu poslovanja ne poročajo.

V podjetju Ramax, ki trenutno zaposluje 45 ljudi in še zaposluje, ob upadu projektov na evropskih trgih zaznavajo rast na ameriških, tako še lahko poslujejo dobro in so zadovoljni, čeprav letos ne bodo dosegli načrtov. Od sredine leta sicer zaznavajo upad naročil, a so se obenem lotili projektov, s katerimi se želijo pripraviti na ‘čas po krizi’.

V konjiškem Konus Konexu, kjer trenutno zaposlujejo 165 ljudi, je poslovanje stabilno, zmogljivosti polno zasedene, lanske rezultate bodo tako presegli. Opažajo sicer, da se je povpraševanje v nekaterih programih v primerjavi s prvo polovico leta nekoliko umirilo. Tudi v Isokonu bodo leto končali nad načrti – s 64 milijoni evrov prihodka in okoli 300 zaposlenimi.

