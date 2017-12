Kako pomaga ingver

Ingver ob redni uporabi krepi obrambne mehanizme in preprečuje prehlade ter pomaga tudi, ko se nahod in bolečine v grlu že pojavijo.

Pripravite si ingverjev čaj:

Olupite 1,5 cm ingverjeve korenine in jo narežite na tanke rezine. Zalijte z 1,5 litra vrele vode in pustite stati 10 minut. Mešanico nato za približno 6 ur shranite v termovki in nato čaj po skodelicah pijte čez dan.

Lepo vas bo pogrel, telesu pa pomagal odplaviti strupene snovi.

Zdravilna moč ingverja gre še dlje:

Oleoresin v ingverju pomaga pri glavobolih;

če vas muči potovalna slabost, imejte pri sebi ingverjeve paličice – te vsebujejo shogaol, ki preprečuje draženje na bruhanje;

z ingverjevim oljem boste pozdravili nategnjene mišice;

kot dodatek v kopalnem olju pa ingver pospeši cirkulacijo krvi in poskrbi za toploto;

izvlečki ingverja zmanjšujejo tudi otekanje;

če boste starostne in sončne pege natrli z mešanico ingverjevega kisa in vode, bodo te zbledele;

ingverjevo olje krepi tudi prekrvavitev kože na glavi in lahko zmanjša izpadanje las ter

je odličen za spomin, saj pospešuje prekrvavitev v možganih in preprečuje zaprtje žil.