Kako lahko pomagate po požaru velikega hleva v Šmarju pri Jelšah?

V četrtkovem požaru je bil v Brecljevem v občini Šmarje pri Jelšah popolnoma uničen 20×60 metrov velik gospodarski objekt, krma za živino in precej strojev.

Ob pomoči gasilcev in sosedov so uspeli rešiti okoli 70 glav živine, večino prašičev in nekaj strojev. Pogorišče je že v času intervencije obiskal šmarski župan Matija Čakš, občina pa je naslednji dan v pomoč že poslala delovne stroje, obljubila je tudi finančno pomoč. Ker je škoda precejšnja, po laičnih ocenah v višini okoli 150.000 evrov, so stekle akcije pomoči. Za pomoč družini ima Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah, odprt transakcijski račun. Sredstva lahko nakažete na:

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6

3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 10072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR

s pripisom »POŽAR GUZEJ«

Pomagate lahko tudi prihodnjo nedeljo, 21. julija, ko bo organizirana akcija zbiranja krme za živino. Zelo prav bi prišli vozniki tovornjakov, kombijev in traktorjev za pomoč pri prevozu krme, ter kakšen par močnih rok. Več o tej akciji in kako še lahko pomagate družini Guzej na facebook strani Pomoč družini Guzej.