Kako bodo v občinah Kozjanskega in Obsotelja nadzirali gibanje?

Slovenska vlada je v prizadevanju za omejitev širjenja okužb s koronavirusom s ponedeljkom sprejela še dodatne ukrepe, pri katerih določa tudi pomembno vlogo občin pri tem. Županjo in župane naših občin smo zato vprašali o ukrepih za omejitev širjenja virusa.

Boste glede na sprejet odlok o omejenem gibanju ljudi po parkih to nadzirali? Na kakšen način? »Ne bomo, ker pri nas te potrebe ni. Menim, da je ta ukrep sprejet predvsem zaradi neodgovornih ljudi, ki so se ob lepem vremenu odpravili na morje,« odgovarja župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak.

Milenca Krajnc, županja občine Kozje: »Občina Kozje je v času epidemije sprejela številne ukrepe za preprečevanje širjenje koronavirusa. Občanke in občani se z odgovornimi dejanji in načinom življenja dosledno držijo vseh ukrepov in v sled tega obvladujemo nastalo situacijo. V kolikor bi prihajalo do pojava kršenja Odloka o omejenem gibanju, bomo posredovali z ustreznimi ukrepi in službami.« »Glede na to, da so naši občani vsa opozorila vzeli resno, ne bomo posebej kontrolirali ljudi. To bomo storili le, če bo treba,« pravi župan občine Podčetrtek Peter Misja.

Mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina: »Že pred uveljavitvijo vladnega odloka smo s sodelovanjem med PP in javnimi uslužbenci Medobčinskega inšpektorata in redarstva dosegali dobre rezultate, aktivirali smo tudi hišnike iz osnovnih šol za nadzor na otroških igriščih. Redno nadzorujemo tudi parkirišča na Boču. Predvsem pa skušamo z objavami na spletni strani občine in v medijih vplivati na zavest o samoizolaciji, saj lahko s tem vsi največ naredimo.«

Občina Rogatec, župan Martin Mikolič: »Nadziranje glede omejevanja gibanja na javnih površinah izvaja civilna zaščita, medobčinski inšpektorat, tudi s policijo zelo dobro sodelujemo. Najbolj bistveno je to, da v občini Rogatec ljudje spoštujejo ukrepe in glede tega nimamo nekih težav.«

»Vsi športni parki in površine so ograjeni s trakom civilne zaščite, na vstopnih mestih smo postavili opozorilne table, da je javne površine prepovedano uporabljati. Člani štaba izvajamo redne dnevne kontrole, pri katerih nam pomagata tudi občinska redarska služba in policijska postaja Šmarje pri Jelšah,« o tem pravi poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah Alojz Stoklas. (J. S.)