Kajuhovka Eva Kreže najboljša esejistka

Na letošnjem tekmovanju za najboljši esej dijakinj in dijakov, ki ga je Slovenski center PEN razpisal ob 52. Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu, je žirija (Tanja Tuma, Bogomila Kravos, Robert Simonišek) nagradila štiri esejiste; dva v kategoriji 1. in 2. letnik, dva pa v kategoriji 3. in 4. letnik.

Eva Kreže, dijakinja 3. letnika I. gimnazije v Celju, je ob Luku M. Potrču iz Slovenske Bistrice najboljša esejistka med starejšimi srednješolci. V obrazložitvi k nagradi je žirija zapisala: »Esej Eve Kreže s presenetljivo ostroumnostjo išče osrednje vzroke za nasilje v književnosti v žalosti, v drugih potlačenih človeških čustvih in v vzgoji. Avtoričino samostojno in tehtno, na trenutke melanholično razmišljanje izhaja iz opazovanja stvarnosti. Posebej opozarja na posameznikovo odgovornost.«

Evina mentorica je profesorica Ana Lavbič. S to prestižno nagrado se uspešno nadaljuje bogata literarna zgodovina I. gimnazije v Celju. (UC)