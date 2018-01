Kaj se v torek, 9.1., dogaja na Štajerskem?

* Tradicionalno ponovoletno srečanje z župniki, ki delujejo na območju občine Slovenske Konjice, bo danes dopoldne pripravila konjiška Občina. Zbrali se bodo v pisarni župana, nato pa odšli še na pogostitev.

* Šolski center Rogaška Slatina gosti strokovno srečanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Kozjanskega in Obsotelja. Na delavnicah se bodo dotaknili zanimivih in aktualnih vprašanj, s katerimi se učitelji vsakodnevno srečujejo.

Dopoldne bo v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah torkovo srečanje univerze za tretje življenjsko obdobje. Darja Avsec bo spregovorila o svoji knjigi Svitanja, gostili bodo tudi gong mojstrico Majo Kristan.

* V Šentjurju v dvorani Ipavčevega kulturnega centra bo Izidor Furjan zgodaj zvečer predstavil svoje izkušnje s popotovanja po Severni Koreji. O slovenski delegaciji na severnokorejskem ozemlju so poročali tudi severnokorejski mediji, ogledali so si megalomansko parado ob 70. letnici Delavske stranke, izpostavil bo še druge zanimovosti.

* V Slovensko Bistrico. V knjižnici sta na ogled novi razstavi, in sicer razstava fotografij Milana Laznika in pa razstava unikatnih izdelkov Urške Smole.

Na Ljudski univerzi pa se danes začenja tečaj šivanja.

* V muzeju novejše zgodovine v Celju odpirajo občasno razstavo o 110 letih javnega glasbenega šolstva v Celju.