Kaj se v torek, 27.3., dogaja na Štajerskem?

* Predavanje Miše Pušenjak – o vrtnarjenju – bo nocoj v dvorani Rudija Žnidariča v Oplotnici.

O spomladanski oskrbi žit bosta Marjeta Miklavc in Dragica Zadravec predavali dopoldne v Slovenski Bistrici v prostorih kmetijsko svetovalne službe.

Srečanje otroških in odraslih lutkovnih skupin bo dopoldne v bistriškem domu Svoboda in v Lutkovnem gledališču Koruzno zrno. Predstavile se bodo skupine s Tinja, Šmartnega na Pohorju, Slovenske Bistrice, Črešnjevca, Zgornje Ložnice in tudi s Srednje šole.

* O revmatskih obolenjih bodo dopoldne govorili v Slovenskih Konjicah. Farmacevtka Mirjam Hočevar Korošec bo predavala v prostorih Društva upokojencev. Popoldne pa se bodo v Konjicah sešli člani konjiške krajevne organizacije Rdečega križa. V Restavraciji Fink se bodo ozrli na preteklo delo v in predstavili cilje za naslednje obdobje ter izvolili nove organe organizacije.

* V prostorih Gimnazije Celje – center pa pripravljajo premiero drame Saloma, ki so jo pripravili v gledališki skupini celjske gimnazije.

* V šmarskem kulturnem domu bo dopoldne namenjeno predavanju in predstavitvi knjige Milene Miklavčič ‘Ogenj, rit in kače niso za igrače – babice, hčere, vnukinje’. V Anini galeriji v Rogaški Slatini pa bodo nocoj odprli razstavodruštva slikarjev iz Zagreba.

* V knjižnici Šentjur bodo zvečer odprli razstavo miniaturnih slik Andreje Perić Jezernik. Razstava Črtokljunke bo na ogled več kot teden dni.