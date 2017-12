Kaj se v torek, 26.12., dogaja na Štajerskem?

* Dan samostojnosti in enotnosti bo na Štajerskem v znamenju koncertov.

Tradicionalni božično-novoletni koncert in koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti bo pozno popoldne v župnijski cerkvi v Zrečah. Nastopili bodo različni pevski zbori in drugi glasbeniki, slavnostna govornika pa bosta zreški župan mag. Boris Podvršnik in župnik Peter Leskovar.

* Koncert skupine Kingston bo drevi na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. V sklopu zimske pravljice bodo tam nastopili tudi Vižarji, plesalci Jay dance Studia, Kreaktiv pa bo poskrbel za ognjeni show.

* Žive jaslice bodo popoldne uprizorili v Studenicah. Pripravljajo dve uprizoritvi.

Tradicionalni Božično – novoletni koncert bo nocoj v cerkvi na Pragerskem. Nastopil bo mladinski pevski zbor in orkester ptujske mladine pod vodstvom.

Božično-novoletni koncert prirejata tudi KUD Šmartno na Pohorju nocoj v tamkajšnji šoli in pa Godba na pihala KUD-a Janko Živko Poljčane v telovadnici v Poljčanah.

* Kar nekaj zanimivih koncertov pripravljajo tudi v Celju. V Plesnem forumu bo praznični koncert Goran Bojčevski quinteta. Tradicionalni božični koncert božičnih in sakralnih pesmi ob dnevu samostojnosti pripravljajo člani Moškega pevskega društva ‘Pod gradom’ Celje.

V Celju bo na Krekovem trgu tudi koncert skupine Tabu

* V Šentjurju tradicionalni božično-novoletni koncert pripravljajo člani Pihalnega orkestra Šentjur. Koncert bo popoldne v športni dvorani Hruševec.

* Božični koncert cerkvenih zborov bo v cerkvi Sv. križa v Rogaški Slatini

V dvorani šmarskega kulturnega doma bodo obiskovalci prisluhnili koncertu Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah.

Popoldne bo na drsališču v Podčetrtku nastop Pegazovih muz in zabava s skupino Trnje.

* Nekateri pa bodo šli na praznični pohod. Zjutraj se bodo podali na 23. zimski pohod na Stolpnik. Start iz Slovenskih konjic bo izpred športne dvorane, ostale poti do vrha pa vodijo s Črešnjic, od Žičke kartuzije, s Stranic, iz Vojnika. Na vrhu se bodo pohodniki srečali, tam pa bo poskrbljeno tudi za pijačo in prijetno vzdušje.

Na Stolpnik bodo odšli tudi šentjurski planinci, pa tudi loški pohodniki, ki jih popoldne čaka še tradicionalni nočni pohod z baklami na planinski dom v Klokočovniku.