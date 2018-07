Kaj se v torek, 24. julija, dogaja na Štajerskem?

*Z izrednimi razmerami v prometu se ob koncih tedna spopadajo v Rogatcu. V občini sta namreč kar dva mejna prehoda, Rogatec in Dobovec, ki sta ob koncih tedna zelo obremenjena. Posledično nastajajo več kilometrske kolone, ki domačinom onemogočajo gibanje z avtomobili. Župan Martin Mikolič

Na občini Rogatec si zelo prizadevajo, da bi cesto skozi Rogatec razbremenili oziroma, da bi promet stekel. Župan Martin Mikolič je v zvezi s tem tudi na stalni zvezi z Ministrstvom za notranje zadeve.

* Znanih je pet nominirancev za 22. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji. Žirija je v ožji izbor uvrstila zbirke Seznam Andreja Hočevarja, Srednja leta Aleša Mustarja, Tehno Ane Pepelnik, Kako postati nihče Zorana Pevca in Dihaj Toneta Škrjanca. Veronikino nagrado bodo podelili konec avgusta.

* Počitniške aktivnosti ob torkih pripravljajo v knjižnici v Rogatcu. Dopoldne se bodo podali na sproščen sprehod po naravi, v senci drevesnih krošenj pa si bodo oddahnili in prisluhnili pravljici. Na koncu se bodo osvežili še s sladoledom.

* Na Aninem festivalu v Rogaški Slatini se danes začenjajo koncerti salonskega orkestra Musica camerata v paviljonu Tempel. Do 14. avgusta bodo koncerti vsak dan, razen ob ponedeljkih. Ob sredah in sobotah je koncert le dopoldne, drugače pa ob 10. uri dopoldan in ob 17:30 popoldan.

*Konec tedna na pohode na Pohorje: v soboto Jakobov pohod na Resniku, v nedeljo 20. Anin pohod na Tinju