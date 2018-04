Kaj se v torek, 24.4., dogaja na Štajerskem?

* Predsednik Nove Slovenije mag. Matej Tonin in kandidat stranke na državnozborskih volitvah v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje mag. Jure Levart bosta drevi predstavila ključne programske smernice in rešitve, za katere se zavzema stranka. Ob tem bosta v gostišču Ulipi v Zečah tudi govorila z občani.

* Tudi danes dopoldne bodo na zreškem brali. Na travniku pred zreško osnovno šolo bodo prebirali mladinsko literaturo.

* V Parku svobode v Celju bo popoldne slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju.

* Na Zgornji Polskavi bo nocoj volilna skupščina Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica.

Predavanje o vplivu in pomenu prvega vratnega vretenca bo nocoj v Razvojnem centru narave v Poljčanah.

Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin bo dopoldne v Slomškovem kulturnem domu v Slovenski Bistrici. Bistriška glasbena šola prireja nocoj nastop harmonikarjev in pianistov.

Ribiška sekcija Poljčane pa na Pragerskem izvaja tečaj ribolova. Danes se bodo urili v lovu krapov.

* Brezplačno predavanje o homeopatiji in homeopatskih zdravilih bo dopoldne v dvorani Patriot v Slovenskih Konjicah. Predavala bo farmacevtka Dragica Černigoj Kropf.

* Geolog, popotnik in predavatelj Tomaž Majcen bo dopoldne v šmarskem kulturnem domu delil misli, vtise in prigode iz turške prestolnice Istanbul.