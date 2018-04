Kaj se v torek, 2.4., dogaja na Štajerskem?

* Celjska občina ima v Baški na Hrvaškem v lasti stavbo. Tam izvajajo tudi počitniške kolonije za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in učence iz Celja. Kako uspešen je dom in kakšna bo cena, s katero bodo vsaj delno subvencionirali letovanje socialno ogroženih otrok, bodo danes odločali celjski mestni svetniki.

Med drugim se bodo seznanili tudi z zakonom o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.

* Zgodbe rok in krajev je naslov razstave, ki je na ogled v Centru domače in umetnostne obrti v Sl. Bistrici. Na njej se predstavljajo rokodelke in rokodelci iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Rače-Fram.

* O domačem sadovnjaku se bodo dopoldne pogovarjali v šmarskem kulturnem domu. Zbranim bo predaval Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka. Zvečer pa bo tam mogoč brezplačen ogled dokumentarnega filma ‘Seme – zamolčana zgodba’

* Zaključno prireditev bralne značke za najmlajše Beremo s sovico Znalko pripravljajo v Šentjurju. Domača knjižnica v Ipavčevem kulturnem centru pripravlja ogled otroške predstave Sapramiška 2 – Sapramišja sreča.