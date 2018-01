Kaj se v torek, 2.1., dogaja na Štajerskem?

* Še danes je odprto drsališče na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Letos lahko tam drsajo brezplačno.

* Nocoj bo v Kristalni dvorani v Rogaški Slatini novoletni ples. Obvezne so rezervacije.

* Kulturno umetniško društvo Štefana Romiha na Črešnjevcu razpisuje gledališki abonma 2018. Abonma vključuje štiri predstave, ki se bodo zvrstile od januarja do sredine marca.

* Pred nedavnim so v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje slovesno zaključili 6. bralno značko za odrasle bralce, ki so se tudi letos podali na bralno popotovanje do zvezd. Letos je bilo teh rekordno število, podelili so 49 bralnih priznanj, kar je največ do zdaj. Literatura programa Z branjem do zvezd, ki jo izberejo celjski knjižničarji, je zelo zahtevna. Bralci so lahko izbirali med 44 naslovi izbranih knjig.

* Planinsko društvo Šentjur pripravlja tradicionalni pohod na KUM.