Kaj se v torek, 17. julija, dogaja na Štajerskem?

*Mestno kopališče v Slovenski Bistrici, kljub dotrajanemu izgledu, obratuje in nudi osvežitev v vročih poletnih dneh. Bazen je odprt le ob sončnih dnevih, od 11-ih . Vstopnica stane 5 evrov za odrasle in 3 za otroke. Ob koncu poletne sezone se bo začela temeljita prenova bazena in okolice.

* Ob vznožju Janine v Rogaški Slatini pozno popoldne pripravljajo predstavitev novih sprehajalnih poti. Dogodek spremlja še izdaja novih katalogov sprehajalnih, kolesarskih, pohodniških in tematskih poti.

* V poletnem dnevu bo izlet na Tinje prava izbira. V zavetju pohorskih gozdov je zrak svež, zato je odkrivanje zanimivih kotičkov prijetnejše. Iz Tinja se lahko odpravite na pohod Po poti mlinov in žag. Ob njej je nekoč delovalo 21 mlinov in 4 žage. Pohod traja 5 ur, pot pa je opremljena s kažipoti v obliki cokle. Na pohod se lahko odpravite tudi v spremstvu lokalnih vodnikov, za večje skupine pa organizirajo tudi mletje žita v Jakčevem mlinu in peko kruha v krušni peči.