Kaj se v torek, 17. aprila, dogaja na Štajerskem?

*V Slovenski Bistrici se bo popoldne sešel občinski svet. Obsežen dnevni red jih čaka:

Med drugim bodo odpirali možnosti za zidavo na območjih Bistrica, Zagrad in Bistriška vrata – zahod. V treh kompletih dokumentov bodo načrtovali naložbe za obnovo bistriškega kopališča, nadzidavo zdravstvenega doma ter dograditev Druge osnovne šole.

*Pogodbo o izgradnji prizidka k Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče bosta popoldne v Zrečah podpisala direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče mag. Jasmina Mihelak Zupančič in direktor celjske družbe Remont Matjaž Pavčič. Na dogodku bodo podali tudi informacije o poteku izbire izvajalca in o zidavi prizidka.

* V Celju bodo s postavitvijo ‘sto klafter debelega, sto klafter visokega zidu’, kakor pravi Ivan Cankar, obeležili 100-letnico njegove smrti. Z urbano knjižno omaro bodo Celjanom in ostalim sprehajalcem po Savinjskem nabrežju ponudili v branje opus Ivana Cankarja.

*V Zrečah bo popoldne potekala tudi predstavitev projekta Krepitev identitete Pohorcev. Člani projektne skupine bodo predstavili idejno zasnovo muzeja smučanja na Rogli.

*Prijateljsko srečanje z akademskim kiparjem Vasilijem Četkovičem – Vaskom, ki praznuje 80 let, bo popoldne v konjiškem dvorcu Trebnik. Vasilij Četkovič je avtor dveh skulptur konjev v Slovenskih Konjicah, začetnik Forme Vive v Zrečah, njegovi kipi so postavljeni v Rogaški Slatini in Celju.

*Teden knjige bodo v konjiški splošni knjižnici obeležili s celo-popoldanskim dogajanjem. Začeli bodo s sejmom brezplačnih rabljenih knjig, pravi knjižničarka Ana Miličevič. Popoldne sledi predstavitev slikanice najmlajših Tepanjčanov in čajanka s Sašo Pavček.

*V Domu Svetega Jožefa v Celju pripravljajo nocoj predavanje o življenju z demenco. Na srečanju bo predavateljica Sara Črepinšek predstavila prilagojeno Metodo Montessori za osebe z demenco.

*V Šentjurju popoldne meditacija, zvečer predavanje o Omanu, v Šmarju dopoldne predavanje o prednostih in pasteh interneta.

*Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin bo dopoldne v Domu kulture Slovenske Konjice.