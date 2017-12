Kaj se v torek, 12.12., dogaja na Štajerskem?

* Predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica nameravajo omejiti višino nagrad. Slednje bodo opredelili v pravilniku, ki bo v obravnavi na današnji seji občinskega sveta. Ta bo med drugim odločal tudi o podražitvi programov vrtca.

Nove cene v vrtcu bodo ena od tem tudi na seji občinskega sveta v Poljčanah. Osrednje pozornosti pa bo v Poljčanah predvidoma deležen proračun za prihodnje leto.

Na občini v Slovenski Bistrici bodo dopoldne predstavili aktualne kmetijske razpise, s poudarkom na odpravi posledic po pozebi v letošnjem aprilu. Tedaj je bila škoda v bistriški občini med višjimi v Sloveniji; ocenjena na okoli 1,2 milijona evrov.

* V konjiškem dvorcu Trebnik bodo popoldne odprli novo restavracijo Mali Grof.

Predbožični otroški koncert pa bo v kulturnem domu na Stranicah. Pripravili bodo tudi presenečenja – goste večera in žreb družinskih nagrad.

* V Kvartirni hiši v Celju bo danes tradicionalna prireditev Zlata vrtnica in metla Turističnega in kulturnega društva Celje. Podelili bodo priznanja za lepo urejeno okolje, vrt in cvetlice v letošnjem letu. Društvo upokojencev Vojnik pa pripravlja vzpon na Goro Oljko.

* Pozno popoldne bo v kulturnem centru v Rogaški Slatini najmlajše bo zabaval Sam Sebastian s predstavo ‘Škratka Katka in božični piškoti’, pride tudi Božiček.

V šmarskem kulturnem domu članice društva Legende pripravljajo pravljično urico za otroke. Popoldne bo v knjižnici v Podčetrtku izdelovanje voščilnic.

V knjižnici v Kozjem pa pripravljajo čitalniški večer s pisateljem, piscem narodno-zabavnih besedil, publicistom in popotnikom mag. Ivanom Sivcem.

* Pripovedno-lutkovna predstava gledališča Čaramesto Domišljavi snežak bo dopoldne v knjižnici na Planini pri Sevnici.