Kaj se v torek, 10. julija, dogaja na Štajerskem?

* Na celjskem okrožnem sodišču je opoldne napovedan predobravnavni narok za Konjičana Borisa Klančnika zaradi poslov v zvezi s propadlim Tehnopolisom.

* Počitnice za najmlajše:

Športne aktivnosti organizira Športna zveza Rogaška. Aktivnosti so namenjene otrokom vseh starosti, so brezplačne in bodo potekale do petka v športni dvorani Janina. Vodi jih košarkarski trener Željko Jotić.

* Počitniško ustvarjanje pripravljata knjižnici v Rogatcu in Podčetrtku. V Rogatcu bodo otroci že dopoldne ustvarjali morske svetilnike in kite. V Podčetrtku pa bo ustvarjalna delavnica popoldne

Počitnice za nekoliko večje:

*Balkanskim ritmom v klasični lahko zvečer prisluhnete v Rogaški Slatini. V nizu koncertov Aninega festivala se bo predstavil Goran Bojčevski. Koncert bo pod arkadami Grand hotela.

* Brezplačni uvodni tečaj čuječnosti prirejajo v Centru za krepitev zdravja Slovenska Bistrica. Zanimanje za tečaj je precejšnje, vsa mesta na delavnici so zasedena.