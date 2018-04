Kaj se v torek, 10.4., dogaja na Štajerskem?

* Mestna občina Celje jutri praznuje občinski praznik. Podrobnosti številnih prireditev, ki jih pripravljajo ob prazniku, bodo v Celju podrobno predstavili to dopoldne.

* Delavnico o enakosti žensk in moških pripravlja Občina Zreče v sklopu dejavnosti akcijskega načrta za enakost spolov. Namenjena je zaposlenim na občinski upravi, tudi predstavnikom sosednjih občin in različnih zavodov, podjetij, društev. Delavnico bo vodila dr. Sonja Robnik z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Območno srečanje otroških folklornih skupin bo popoldne v Kulturnem domu pri Termah Zreče.

* Delavnica o podpori pri spoprijemanju z depresijo bo popoldne v prostorih Zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici. O okrasnih rastlinah in balkonskih zasaditvah bodo govorili nocoj v šoli na Zgornji Ložnici. Glasbena šola Slovenska Bistrica pa prireja nocoj v koncertni dvorani nastop pihalcev.

Ribiška sekcija Poljčane prireja na Pragerskem tečaj ribolova. Potekal bo v več sklopih, danes začenjajo s prvim tečajem.

* V Šentjurju danes končujejo sklop brezplačnih prireditev Teden zdravega mesta. Za konec v Knjižnici pripravljajo pravljico z naslovom ZDRAVO MESTO – LEPO MESTO.

* V šmarskem kulturnem domu bo dopoldne dr. Rožana Koštial bo obiskovalce popeljala v Slovensko Istro. Spregovorila bo Šavrinkah, ki so v preteklosti s trgovanjem odločilno prispevalek preživetju družine. S sabo pa bo prinesla tudi delček istrske kulinarike.

Kulturni večer z Adijem Smolarjem pa bo popoldne bo v romarskem domu v Olimju.