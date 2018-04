Kaj se v sredo, 4.4., dogaja na Štajerskem?

* V Rogaški Slatini, v sejni sobi kulturnega centra, bodo popoldne predstavili načrte z gradnjo najvišjega razglednega stolpa, stolpa Kristal. Projekt je v javnosti vzbudil precej zanimanja in razdelil občane.

* Z razglasitvijo naj prostovoljcev se v Šentjurju začenja Teden zdravega mesta. Naj prostovoljce občine bodo razglasili na večerni prireditvi v Ipavčevem kulturnem centru. Danes pripravljajo še brezplačno pomoč ljudem v stiski v prostorih Rdečega križa in delavnico zdrave priprave hrane v prostorih Zdravstvenega doma.

* Na Konjiško. Tradicionalno rez potomk najstarejše vinske trte na svetu z Lenta bodo danes opravili. Najprej se bodo dela lotili pri Kartuzijanki v Žički kartuziji, nato še pri trti Škalčanki v Škalcah.

V Patriotu pa bodo zvečer odprli slikarsko razstavo Zrečanke Lucije Beškovnik. Naslovila jo je Sončni – senčni pletež.

* V Celju bodo prihodnji teden odprli pregledno razstavo o slovenskem animiranem filmu. Razstava bo na ogled v Galeriji sodobne umetnosti, pripravljajo tudi filmske projekcije v starem mestnem jedru. Podrobnosti bodo organizatorji predstavili to dopoldne.

* Okrogla miza o psihičnem nasilju bo v Slovenski Bistrici, v prostorih centra Metulj. Govorili bodo o opredelitvi, prepoznavanju, preprečevanju in obravnavi tovrstnega nasilja nad mladostniki, starejšimi in invalidnimi osebami.

Danes in jutri potekajo dnevi odprtih vrat OM Yoga centra v Slovenski Bistrici.

Popoldne bo 2. del območne revije otroških pevskih zborov, in sicer v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

* Začenjajo se dnevi odprtih vrat v vrtcih. Tako bo v Vrtcih Zreče in Vitanje ter na Črešnjevcu in v Leskovcu.

* Predavanje farmacevtke Dragice Černigoj Kropf ‘Z naravo proti vnetju’ pa bo zvečer v prostorih pod Občino Vitanje.