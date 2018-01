Kaj se v sredo, 3.1., dogaja na Štajerskem?

* Občina Poljčane je objavila razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi vlog bodo oblikovali prednostno listo prosilcev. Rok za oddajo vloge je do vključno 15. januarja 2018. Podrobnosti razpisa so na spletni strani občine.

V Slovenski Bistrici pa bodo danes in jutri dnevi odprtih vrat OM Yoga centra. V centru so na voljo različni jogijski stili vadbe – dinamični in statični. Nocoj bodo predstavili jogo za otroke, Ashtanga vinyasa, klasično hatha yogo ter OM Chanting.

* V Cerkvi Sv. Jožefa v Celju bodo popoldne ponovno izvedli uprizoritev božičnice.

V osrednji knjižnici Celje pripravljajo zimsko ustvarjalnico

* Popoldne bo v knjižnici v Rogatcu poslušanje in ustvarjanje na temo pravljice Medved in klavir. V knjižnici v Rogaški Slatini bo pravljično ustvarjanje jutri.