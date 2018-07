Kaj se v sredo, 25. julija, dogaja na Štajerskem?

* V Pokrajinskem muzeju v Celju bodo izvajali projekt Prostovoljni kulturni animator. V letu Evropske kulturne dediščine so v celjskem muzeju izvedli projekt, s katerim so pridobili nove prijatelje in sodelavce, ki bodo v prihodnjih letih nova vez s širšo javnostjo. Podrobnosti bodo predstavili na dopoldanski novinarski konferenci.

*Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk, letos že drugič prireja Rožnati izziv. Vsak udeleženec izziv opravi, ko se udeleži vsaj sedmih pohodov oziroma drugih oblik gibanja.Vodja sekcijo za gibanje in šport pri Europi Donni, Bistričanka Rebeka Potočnik, je povedala: “Vseh izzivov je 12. Vključijo se lahko vsi, ne samo tisti, ki so se z boleznijo srečali. S tem skušamo prebujati ta zdrav način življenja in športne aktivnosti vsakega posameznika.”

*Letošnji drugi novi ambasador 6. Konjiškega maratona po harmonikarju Mateju Banovšku je Bogomir Dolenc. Je začetnik projekta 42 maratonov v 42 dneh. Od konca avgusta do začetka oktobra bo pretekel 42 maratonov. Eden izmed njih bo tudi Konjiški. S tem bo zbiral denar za ustanovo Mali Vitez.

* Počitniške aktivnosti ob sredah pripravljajo v knjižnici v Rogaški Slatini. Najmlajši bodo šli na pohod, brali pod krošnjami in se osvežili s sladoledom.