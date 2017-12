Kaj se v sredo, 20.12., dogaja na Štajerskem?

* Opoldne bo v Slovenskih Konjicah slovesnost ob 125-letnici prihoda železnice v mesto. V spomin na ta zgodovinski dogodek bodo na lokaciji nekdanje železniške postaje odkrili spominsko tablo.

V konjiški knjižnici pa bodo zvečer odprli razstavo Ekslibrisi Saše Šantla. Šantla, pionirja moderne slovenske grafike in grafičnih simbolov za označevanje lastništva knjig, bo predstavil avtor razstave, Igor Longyka.

* Na Trgu svobode v Slovenski Bistrici bo v teh dneh živahno, začenja se namreč Praznični december. Pripravili so pestro ponudbo in program za vse generacije. Dopoldne bodo otroci iz vrtcev in šol krasili drevesca, popoldne odpirajo Božičkov sejem, nastopili bodo pevci iz Laporja in zvečer Alenka Godec s skupino.

Glasbena monokomedija Marš v tri sto … narodnih bo nocoj na ogled v domu športa in kulture v Poljčanah. Predstava je brezplačna in jo podarja občina Poljčane.

* Celjski gasilci, ki so pred dvema letoma bili poškodovani v eksploziji plina v Celju, se zdaj bojujejo z zavarovalnicami za izplačilo odškodnine. Na zavarovalnicah pravijo, da bi gasilci morali biti previdnejši pri svojem delu. Podrobnosti bodo gasilci predstavili na dopoldanski novinarski konferenci.

V Socki pa učitelji in učenci Podružnične osnovne šole Socka prirejajo novoletno prireditev Zimski živ žav.

* Nocoj bo v kulturnem centru v Rogaški Slatini dobrodelni koncert dijaške skupnosti Šolskega centra Rogaška Slatina. Izkupiček, zaželeni so prostovoljni prispevki, bodo namenili Unicefu.

‘Biti srečen ni dobitek, ampak odločitev …’ pravi Geržan, s katerim bodo nocoj v Šmarju razmišljali o praznikih, bližini, sočutju in sreči.

Nocoj bo v Kroflnovem mlinu v Kozjem odprtje razstave božično-novoletnih voščilnic. Avtor originalnih grafičnih listov je akademski slikar in grafik spec. Peter Krivec.

* V Šentjurju na Mestnem trgu drevi nastopa Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur.