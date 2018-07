Kaj se v sredo, 18. julija, dogaja na Štajerskem?

Celje ima novo železniško postajo. Pravzaprav staro novo, na kateri so v nedeljo končali še z vgradnjo dvigala za invalide.

Nadgradili so 11,5 kilometrov tirov in slabih 24 kilometrov vozne mreže. Na območju postaje so uredili elektro in strojne inštalacije, zgradili dva nova perona in tri dvigala, sanirali dva prepusta, štiri podhode in en podvoz.

Več tudi v današnjem Celjanu.

Splavarska brv čez Savinjo v celjskem parku je na razstavi v Frankfurtu predstavljena kot eden izmed najboljših projektov vzorčnih mest. Poleg celjskega je bilo predstavljenih 28 projektov vzorčnih mest, ki najbolje uvajajo trajnostno mobilnost. Predstavitev je tudi odlična promocija za mesto ob Savinji.

Še dve kulturni vsebini iz Celja: po skoraj dveh mesecih sodelovanja na razstavah in v mednarodni žiriji je Potujoča galerija mladih spet v Celju. V Mestnem kinu Metropol v Celju so te dni premierno zavrteli kratki igrani film Bratstvo. Gre za delo dijakov programa medijski tehnik Srednje šole za medije, Tilna Sajovica in Dominika Polanca.

*Današnji namig za izlet: V Oplotnici imajo Oplotniški vintgar, kamor zelo radi zahajajo domačini in turisti, saj je poleti tam prijetno osvežujoče. Tukaj se popotnik naužije čistega zraka, prisluhne žuborenju potoka Oplotniščica in žvrgolenju ptic. Obiskati velja tudi park, grajsko dvorišče z obnovljeno graščino, cerkev Sv. Janeza Krstnika ter malo naprej v Bezini tudi črno kuhinjo in cerkev sv. Barbare.