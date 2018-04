Kaj se v sredo, 18.4., dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah se bo popoldne sestal občinski svet. Med drugim bodo obravnavali zaključni račun lanskega proračuna, govorili o možnostih energetske prenove občinskih objektov in o delu zdravstvenega doma.

Tudi v Makolah je sklicana seja, toda izredna. Odločali bodo o rebalansu letošnjega proračuna, s katerim so opredeljene spremembe tako med predvidenimi prihodki kot odhodki občine.

V Slovenski Bistrici pa popoldne prirejajo Bistriške zgodbe. To bo klepet z občani o polpretekli zgodovini mestnih ulic in nekdanjih prebivalcih. Danes bodo odstirali spomine o nekdanji Šolski ulici, današnji Partizanski cesti.

* V šoli V parku v Slovenskih Konjicah bo dopoldne srečanje s predstavniki zavodoov in podjetniki, ki sodelujejo s šolo. Namen dogodka je usmeritev učencev, predstavitev vizije in dela šole ter razvoj novih načinov sodelovanja.

* Opoldne se bodo Žičani skupaj z otroki okoliških vrtcev in šol zbrali na rastišču žičkega grobelnika.

* V Celju bodo danes obeležili Slovenske dneve knjige – vseslovenski praznik knjige in branja. Prav v času dnevov knjige bodo brezplačno vpisovali tudi v knjižnice na območju Celja, Vojnika, Dobrne, Šmartnega in Štor.

V celjski knjižnici pa pripravljajo predstavitev pesniške zbirke dr. Marjana Berginca ‘Utrip srca’.

* V Šentjurju se začenja največja turistična prireditev – Šentjurjevo. Začeli jo bodo z večerno prireditvijo ob prazniku Mestne skupnosti Šentjur Mesto praznuje, ko bodo podelili tudi priznanja Mestne skupnosti. Osrednje dogajanje bo sicer v soboto.

* Občani občine Rogaške Slatine pa lahko še do petka na sedežu občine prevzamejo kupone, ki jih lahko koristijo za 20-odstotni popust pri nakupu okrasnih rastlin.