Kaj se v sredo, 17.1., dogaja na Štajerskem?

* V domu krajanov v Makolah bo popoldne javna predstavitev projekta ureditve regionalne ceste Poljčane – Majšperk, natančneje ceste skozi naselje Pečke z ureditvijo krožišča. Sodelovali bodo predstavniki Direkcije za infrastrukturo.

* Na celjskem sejmišču pripravljajo 2. Karierni sejem MojeDelo.com in 5. Festival izobraževanja. Zaposlitvene priložnosti bodo ponujala številna priznana podjetja iz Savinjske, Koroške in Zasavske regije.

V Celjski kulturnici pa bo popoldne predstavitev popotnika in pisatelja Boruta Koruna.

* Splošna knjižnice Slovenske Konjice zvečer prireja čajanko z alpinistom, gorskim vodnikom in reševalcem Vikijem Grošljem.

* V dvorani kulturnega doma v Rogatcu bo popoldne potopisno predavanje Danijela Siterja in Katje Poharc. Predstavila bosta, kakšna je ‘Islandija pozimi’.

* Ura pravljic bo popoldne na Planini pri Sevnici.