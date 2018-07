Kaj se v sredo, 11. julija, dogaja na Štajerskem?

* Šolsko leto se bo končalo tudi za maturante splošne mature na Konjiškem, Bistriškem, v Slatni, na Šentjurskem, v Celju in Mariboru. Dopoldne namreč dobijo spričevala.

Slavnostna podelitev spričeval konjiškim maturantom bo v avli gimnazije Slovenske Konjice.

Dijakom Srednje šole Slovenska Bistrica pa bodo podelili spričevala o opravljeni splošni maturi dopoldne v Bistriškem gradu.

* Delovno popoldne čaka svetnike Občine Šmarje pri Jelšah. Med drugim bodo razpravljali o občinskem prostorskem načrtu ter o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti. Izvedeli bodo, katere so načrtovane spremembe v projektu postajališča za avtodome in pri ureditvi športno rekreacijskih površin.

*Za popoldne je sklicana tudi izredna seja šentjurskih občinskih svetnikov, razpravljali bodo o spremembah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu občine.

* Na Celjsko. V atriju Savinove hiše v Žalcu pripravljajo koncertni večer opernih arij in samospevov. Pripravljajo tudi ogled Savinove spominske sobe. V kavarni Mladinskega centra Celje pa pripravljajo večer argentinskega tanga.