Kaj se v sredo, 11.4., dogaja na Štajerskem?

* Mestna občina Celje praznuje občinski praznik. Osrednjo proslavo pripravljajo nocoj v Narodnem domu, na slovesnosti pa bodo podelili najvišja občinska priznanja. Letošnja častna občanka bo likovnica Lilijana Praprotnik Zupančič, bolj znana kot Lila Prap.

* Kandidata Socialnih demokratov za poslanca Jerneja Štromajerja v konjiški, zreški in vitanjski občini bodo uradno predstavili dopoldne v Zrečah. Tokratne predstavitve se bo sicer udeležil tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

* V Domu starejših Šentjur popoldne pripravljajo predavanje in predstavitev knjige Modrost za razcvet življenja Lucije Smolnik. Družinski nastop pa pripravlja šentjurska glasbena šola. V IKC se bodo predstavili učenci s svojimi bratci, sestricami in starši.

* V Šmarju pri Jelšah bo pozno popoldne odprtje razstave Smiljana Rozmana. Razstavo je pripravila knjižnica Velenje in potuje po krajih, kjer je ta pisatelj živel in ustvarjal.

Zvečer pa bo v šmarskem kulturnem domu literarni večer. Franc Branko Janžek bo predstavil svojo novo knjigo ‘One’.

* V Glasbeni šoli Slovenska Bistrica bo nocoj klavirski koncert Pianissimo. Igral bo Žan Milošič Dundek.