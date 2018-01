Kaj se v sredo, 10.1., dogaja na Štajerskem?

* Na gimnaziji v Slovenskih Konjicah bodo slovesno odprli Učni izdelovalni laboratorij. Gre za projekt Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, ki širši javnosti na treh lokacijah nudi možnost uporabe sodobnih tehnologij, izobraževanja in mentorstvo. Podrobnosti bodo podrobneje predstavili po opoldanskem slovesnem odprtju, ki naj bi se ga udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Popoldne pa v dvorani Konjičanka sledi še posvet Digitalno inovativno stičišče Slovenije s številnimi govorniki.

* Z novim letom so dražji teoretični del za izpit, internet, televizija in telefonija. Cene plina, vode in smeti, vsaj v Celju, za zdaj ostajajo enake. Sicer pa podrobno o podražitvah in napovedih podražitvah v današnjem Celjanu.

* Vinogradniško-sadjarsko društvo Poljčane prireja opoldne v društvenih prostorih pokušino mladega vina. Pokušino bo vodila Tadeja Vodovnik Plevnik iz Kmetijsko gozdarske zbornice Maribor.

* Nogometaši Celja bodo v danes začeli s pripravami na spomladanski del sezone, v katerem bodo močnejši za novince Roka Štrausa, Mitjo Lotriča in Žana Benedičiča. Prvi trening danes čaka tudi Mariborčane, ki so se po krajših počitnicah tradicionalno na skupnem zboru na večerji zbrali že sinoči.