Kaj se v soboto, 7.4., dogaja na Štajerskem?

* Evakuacijo učencev iz osnovne šole bodo dopoldne organizirali v Zrečah. Sledile bodo še delavnice s predstavitvijo služb zaščite in reševanja, ki delujejo na Zreškem. Tako želijo učenci in zaposleni preizkusiti sistem delovanja evakuacije in spoznati z delovanje Civilne zaščite.

* V Slovenske Konjice, kjer bo delovna akcija Žinkana – dan za spremembe. Prostovoljci bodo že sedmo leto zapored urejali okolico.

Konjiški vrtec skupaj z okoliškimi podjetji in zavodi na Mestnem in Starem trgu pripravlja pestro dogajanje v sklopu projekta Čas je zdaj. Med drugim bodo delavnice, nastopi pevskih zborov in čarodeja, izmenjevalnica igrač in medgeneracijska telesna vadba.

V konjiškem župnijskem domu bodo člani domačega Vinogradniško vinarskega društva ocenjevali lanski vinski letnik.

* Člani Kripl teatra bodo drevi v konjiškem Domu kulture uprizorili predstavo ‘Kaspar Hauser’.

* Gasilci konjiške gasilske zveze bodo volili – redna skupščina bo na kmetiji Lopan v Ločah.

* Na Krekovem trgu v Celju bo osrednja prireditev ob letošnjem Dnevu zdravja. Poleg predstavitev bodo na voljo tudi brezplačne preventivne meritve. Na mestni tržnici v Celju spet pripravljajo Odprto kuhno. V dvorani Golovec bo nocoj koncert klap Rišpet in Šufit ter Gorana Karana.

* Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane prireja nocoj podelitev diplom in vinogradniški ples, ki bo v gostilni Kidrič v Križeči vasi.

* Po Štajerski bodo danes potekale pomladne čistine akcije. Pripravljajo jih na Resniku, Gorenju pri Zrečah in Stranicah, v vseh večjih krajih občine Slovenska Bistrica, v občini Makole, tudi v Rogaški Slatini, Podčetrtku, na Svetem Štefanu in Bistrici ob Sotli.

* V sklopu Tedna zdravega mesta bodo v Šentjurju hodili in plesali. Dopoldne bo preizkus hoje na dva kilometra v Športnem parku, na Prevorju pa delavnica ljudskega plesa.

Sicer pa v Mladinskem centru pripravljajo delavnico šivanja za začetnike, zvečer v Šentvidu pri Planini koncert zbora Zarja z gosti ob 110. obletnici delovanja Prosvetnega društva Zarja, koncert mladih rockerjev pa v Galeriji Zgornji trg.

*Na Boču je že zacvetela velikonočnica. Danes in jutri tam pripravljajo ogled multivizije o Krajinskem parku Boč in njegovih posebnostih, med katerimi je največja prav velikonočnica.

Tradicionalna salamijada bo popoldne v graščini v Oplotnici.

* Štajerski nogometni derbi bo popoldne v Ljudskem vrtu – Mariborčani se bodo pomerili s Celjani.