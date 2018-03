Kaj se v soboto, 31.3., dogaja na Štajerskem?

* Kristjani bodo danes nesli velikonočne jedi k blagoslovu. Blagoslovi potekajo po vsej Štajerski.

Na Šentjurskem bodo tudi pri Sv. Primožu, na Blagovni in pri Sv. Rozaliji.

Velikonočni konec tedna pa bo v več krajih po Štajerski tudi v znamenju pokanja s karbidom in možnarji. Druženje ob velikonočnem pokanju danes in jutri pripravljajo krajani Gorenja pri Zrečah. Policija pa vse opozarja, naj bodo pri tem zelo previdni.

* Velikonočno razstavo so pripravili člani turističnega društva Kopriva s Spodnje Polskave. Na ogled je v prostorih krajevne skupnosti.

V šmarskem kulturnem domu pa bo dopoldne lokalna velikonočna tržnica, Društvo kmetic Ajda pa je pripravilo razstavo in prodajo velikonočnih dobrot.

* V mladinskem centru Celje odpirajo razstavo stripov, bistriški študentje pa prirejajo Lanparty

* 10. mednarodno tekmovanje plesnih miniatur pripravljajo v Celju. Nastopili bodo najboljši z državnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev in izbranci iz tujine.

V Ledeni dvorani v Mariboru se začenja svetovno prvenstvo druge divizije v hokeju za ženske. Slovenska članska izbrana vrsta bo do 6. aprila merila moči z reprezentancami Nizozemske, Velike Britanije, Severne Koreje, Avstralije in Mehike.