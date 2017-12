Kaj se v soboto, 30.12., dogaja na Štajerskem?

* Tudi najmlajši bodo danes in jutri odštevali do novega leta. V Slovenskih Konjicah bodo otroci silvestrovali že danes zvečer. Pride tudi dedek Mraz, plesali bodo in peli, nastopila bosta tudi Trkaj in Nipke.

Člani Turističnega društva Oplotnica pripravljajo otroško silvestrovanje z dedkom Mrazom to popoldne v sejni sobi Občine v Oplotnici. Pripravljajo zabaven program s pogostitvijo.

* V Šmarju nocoj pripravljajo predsilvestrovanje, ki ga bodo popestrili Kuh’na pod Jelšami, Mladi upi, program z orientalskimi plesalkami in ognjeno predstavo. Ob polnoči bo zbrane nagovoril šmarski župan Stanislav Šket.

Popoldne bo na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini otroška predstava Čarobni snežak.

Na drsališču v Podčetrtku pripravljajo prednovoletno zabavo z DJ-jem Neyem.

* Na Krekovem trgu v sklopu Pravljičnega Celja pripravljajo brezplačen koncert skupine Victory.

* Prednovoletno rajanje člani Društva prijateljev mladine pripravljajo na Mestnem trgu v Šentjurju

*V Mariboru na Trgu Leona Štuklja bo koncert Cover Lover in Jinx.