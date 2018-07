Kaj se v soboto, 28. julija, dogaja na Štajerskem?

* Celjski bazen bo tudi letos prizorišče zabave za vse generacije, na sporedu bodo otroške igre in animacije, družabne igre in različna tekmovanja. Obiskovalce bosta na Bazenskem power šoku zabavala Trkaj in Nipke.

*V Ločah na Loških poletnihi prireditvah popoldne za otroke pripravljajo animacije in pogostitev s sladoledom. Nadaljujejo s srečanjem ljudskih pevcev in godcev.

* Na Šmartnem na Pohorju bo zvečer gasilska veselica z ansamblom Saše Avsenika. Prireditev bo v vsakem vremenu.

*Na Resniku se začenjajo tradicionalni Jakobovi dnevi. Dopoldne bo Jakobov pohod.

*Na svoj račun bodo drevi pred Domom kulture Slovenske Konjice znova prišli otroci. Pripravljajo namreč druge letošnje ‘Pravljične kresničke’, v izvedbi Liljane Klemenčič.

V sklopu Poletnic pa drevi na Stari trg v Slovenske Konjice prihaja The Muffin Men.

* Tradicionalne konjske dirke bodo popoldne v Imenem. Tekme v različnih disciplinah bo spremljal še dodatni program. Med drugim bodo predstavili športno vodeno jahanje, različne pasme konj. Poskrbljeno bo za tombolo, srečelov in tudi za otroke, ki bodo lahko sedli na konje. Zvečer bo še zabava z ansamblom Gašperji.