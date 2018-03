Kaj se v soboto, 24.3., dogaja na Štajerskem?

* Destinacija Rogla-Pohorje v sodelovanju z zreškim Uniturjem danes pripravlja druženje na Rogli, ki bo v prvi vrsti namenjeno občanom domačih občin – konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške. Domačinom bodo med drugim ponudili nekoliko cenejšo celodnevno smučarsko vozovnico, na Jasi se bodo lahko udeležili tudi tekme.

Na Rogli sicer v teh dneh gostijo tudi deskarje in smučarje prostega sloga. Osrednje dogajanje ‘Freestyle Weeka’ je na Mašinžagi.

* V Celju bo danes spomladanska čistilna akcija. Včeraj so čistili otroci, danes bodo še člani različnih društev in občani. Vse informacije dobijo na sedežih krajevnih skupnosti.

V središču Celja pa bo Lions kluba Celje Mozaik postavil dobrodelno stojnico, na kateri bodo prodajali velikonočne dobrote. Zbran denar bodo namenili socialno ogroženim družinam.

* Tradicionalni cvetlično-velikonočni sejem bo dopoldne v grajskem kompleksu v Oplotnici. Velikonočno vzdušje bo tudi na Mlačah, kjer bodo pred domom tamkajšnjega turističnega društva izdelovali tradicionalno butaro velikanko.

* Tudi ponekod na Štajerskem bodo zvečer ugasnile luči. Tako se tudi štajerske občine pridružujejo akciji Ura za Zemljo. Ugasnili bodo tudi del javne razsvetljave na določenih ulicah v Slovenskih Konjicah, Vitanju, Celju, ugasnile bodo luči vitanjske cerkve in celjskega Starega gradu, akciji se bodo pridružili tudi v celjskem Citycentru

* Občni zbor Društva upokojencev Zreče bo v večnamenski dvorani Term Zreče.

* Tradicionalna razstava ročnih del Skupine za kakovostno preživljanje prostega časa pri župnijski karitas bo v konjiškem Župnijskem domu.

* Na tržnici v Poljčanah bo dopoldne delavnica na temo velike noči. Velikonočna delavnica in izmenjava pomladnih rož bo pred dvorcem na Zgornji Polskavi. Veliko razstavo cvetja iz krep papirja prirejajo danes in na Pragerskem, v šolski telovadnici. Prav tako bo tam popoldne Gregorjevanje.

Proslava ob materinskem dnevu bo popoldne v domu kulture v Studenicah.

Na bistriški šoli Pohorskega odreda dopoldne gostijo državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja.

Tradicionalni boksarski turnir za Zlati grb občine Slovenska Bistrica pa bo v športni dvorani, s slovenskimi in hrvaškimi boksarji.

* V vitanjski kulturni dvorani bo drevi koncert ob materinskem dnevu. Pripravlja ga Moški pevski zbor Vitanje, nastopili bodo tudi gostje.

* V Šmarju pri Jelšah bo čistilna akcija. Osrednje prireditve ob materinskem dnevu pa pripravljajo popoldne v Dobovcu, Podčetrtku, Polju ob Sotli in Pristavi pri Mestinju. Nastopili bodo otroci.

* Tenis šola Konjice bo imela dopoldne v konjiški športni dvorani dan odprtih vrat.

* Še to: ponoči prehajamo na poletni čas – urne kazalce bomo ob dveh zjutraj prestavili eno uro naprej.