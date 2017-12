Kaj se v soboto, 23.12., dogaja na Štajerskem?

* Drevi bo v vitanjski kulturni dvorani dobrodelni koncert Vitanjčani Vitanjčanom. S koncertom želijo povezati domačine in polepšati prihajajoče praznične dneve. Koncert ima tudi dobrodelno noto,saj bo del denarja od vstopnic namenjen mladim gasilcem.

* V mestnem jedru Celja bo danes dobrodelna božična stojnica Lions kluba Celje Mozaik. Članice kluba bodo obiskovalcem v zameno za dobrodelni prispevek podarile škatlico božičnega peciva. Zbran denar bodo namenili nakupu živil za osebe v socialni stiski.

V Celju pripravljajo v dvorani Golovec koncert Severine in Petra Graša, na Glavnem trgu pa koncert skupine Čaga Boys.

* Popoldne bo 15. tradicionalni Božično-novoletni pohod z baklami po poti Forma vive Makole. Poskrbljeno bo za zabavo in prijetno druženje, najmlajše bo pozdravil in obdaril Božiček s spremstvom palčkov in živalic. Pripravljajo tudi srečelov z dobitki (umetniške slike).

Praznično bo na Sp. Polskavi, kjer danes pričakujejo Božička.

* V Rogaški Slatini bo Društvo Gaja pripravilo prodajo potic, božičnega peciva in kruha, v Kristalni vasi pa med drugim pričakujejo Božička, predstavili bodo še delček bogastva zgodovine in ustvarjalnosti Rogaške Slatine. Ob mraku pa se začne še pohod po ‘Palčkovih hišicah’.

V Rogatcu bo popoldne ponovno v znamenju praznične tržnice s pestrim spremljevalnim programom – zvrstilo se bo več nastopajočih, pride tudi Božiček.

V domu krajanov in gasilcev na Sladki Gori bo popoldne druženje ob zaključku leta. Obiskovalci si bodo lahko ogledali komedijo ‘Bosa v parku’.

V župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Podčetrtku pa bo tradicionalni božični koncert cerkvenega pevskega zbora. V Podčetrtku bo v času počitnic drsališče odprto vsak dan, danes pride tudi Božiček.

* Srečanje vaščanov ob praznikih bo popoldne v Žičah – izdelovali bodo okraske, postavili jaslice in smrečico.

* Poglejmo v praznični Šentjur. Nocoj v Ipavčevem kulturnem centru koncert Swinging rock pripravljajo člani domačega Big banda. Na Mestnem trgu ob mestnem ognjišču bo zumba za otroke, kasneje pričakujejo še Božička.

* Spomladi ustanovljen Tekaški smučarski klub Rogla nadaljuje s promocijo in popularizacijo teka na smučeh med mladimi in odraslimi. Danes in jutri bodo na Rogli skupaj z eno od športnih trgovin pripravili brezplačne tečaje smučarskega teka.

* Člani Konjeniško jahalnega društva priateljev ‘Petre’ bodo imeli drevi v prostorih društva na Vitanjskem Skomarju zaključek leta.