Kaj se v soboto, 21.4., dogaja na Štajerskem?

* Današnje Jurjevanje v Slovenskih Konjicah bo nosilo podnaslov ‘Jurijev festival kulinarike in domačih obrti’. Stojnice bodo postavili že dopoldne, ko bosta tudi povorka in predstava za otrok, pestro dogajanje bo sicer ves dan.

* Tudi v Šentjurju bo pestro – obeta se vrhunec Šentjurjevega. Pripravljajo Šentjurjev sejem, tekmovanji v kuhanju kisle župe in vlečenju vrvi, Jurijev pohod, otroško Jurčkovanje, Šentjurjeve igre, revijo narodno-zabavnih ansamblov in zvečer še veselico z Okroglimi muzikanti. Šentjurjevo bo dopoldne obiskal tudi predsednik vlade v odstopu dr. Miro Cerar s partnerko, domačinko Mojco Stropnik.

* Brezplačna delavnica za podjetnike bo dopoldne v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Svoje izkušnje bosta delila Tomaž Gorec in Silvester Kmetič. Zvečer pa bo tam še Noč knjige, večer branja v sklopu mednarodnega dneva knjige, ki ga prireja KUD Janko Živko Poljčane.

Glasbena šola Slovenska Bistrica ima dopoldne dan odprtih vrat.

Oktet Tinje prireja letni koncert v domu krajanov na Tinju.

V grajskem parku v Sl. Bistrici bo dopoldne test hoje na 2 kilometra, dopoldne bo tudi velikonočni pohod po romarski poti sv. Jerneja.

* Izmenjava semen in sadik bo dopoldne na zreški tržnici.

Taborniki Rodu zelena Rogla bodo z različnimi taborniškimi aktivnostmi in delavnicami počastili Dan tabornikov

* Pri cerkvi Sv. Vida v Vitanju bodo popoldne postavili mlaj.

* V Celjskem mladinskem centru bodo razstavili stare stripe. V Plesnem forumu pripravljajo nocoj monodramo o genialnem džezovskem pianistu Dannyju Boodmanu. V vlogi Maxa Tooneyja bo nastopil Kristian Koželj.

* V Kozjem bo popoldne vaja zaščite in reševanja. V navideznem požaru večnamenskega centra bo sodelovalo več reševalnih in intervencijskih služb.

V slatinskem vrtcu tudi letos poteka finale računalniškega pokala Logo. V tekmovanju sodelujejo predšolski otroci in šolarji prve triade iz vse Slovenije.

* Še šport. V Ligi za slovenskega prvaka se bodo zvečer v Šentjurju domači košarkarji pomerili z Rogaško.

V konjiški športni dvorani pa bo danes in jutri državno prvenstvo v twirlingu.