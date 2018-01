Kaj se v soboto, 20.1., dogaja na Štajerskem?

* Najboljši deskarji na svetu so zbrani na Rogli, kjer danes in jutri gostijo tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Nastopa pred domačimi gledalci in na strmini, ki jo zelo dobro pozna, se veseli tudi Konjičanka Iva Polanec.

* Slovesen večer se obeta za konjiške gimnazijce in dijake zreške srednje šole. Zaplesali bodo namreč na maturantskem plesu v konjiški športni dvorani. Plesalo bo 81 maturantov, ki so se na ta večer pripravljali že od oktobra.

* Visoka zdravstvena šola Celje bo poskrbela za meritev holesterola in krvnega sladkorja obiskovalcev Citycentra, ki bodo to želeli. V Mestnem kinu Metropol bo premiera opazovalnega dokumentarca Družina.

* Gledališka predstava Video domačega kulturno umetniškega duštva klub bo nocoj v kulturnem domu na Zgornji Polskavi.

Dobrodelni športni dogodek DOBROdelno zaŠVICAJ prirejajo v Slovenski Bistrici člani tamkajšnjega LEO kluba: tudi vadbe za zdravo hrbtenico, Bootcamp in Indian balance. Z dogodkom želijo spodbujati zdrav življenjski slog v lokalnem okolju, obenem pa z zbranimi prostovoljnimi prispevki pomagati nekomu v stiski.

* Šmarska območna obrtno-podjetniška zbornica v večnamenski športni dvorani v Podčetrtku nocoj organizira srečanje obrtnikov in podjetnikov.

Prvo pomoč bodo dopoldne brezplačno lahko obnovili v stari šoli v Šmarju pri Jelšah.

V dvorani gasilsko-kulturnega doma v Šentvidu bo pozno popoldne tradicionalna prireditev Družina poje.

V Muzeju na prostem v Rogatcu in na dvorcu Strmol prirpavljajo etnografske prikaze, učne in doživljajske delavnice.

* Gledališka predstava za otroke Čudežni pralni stroj bo dopoldne v Šentjurju. V Ipavčevem kulturnem centru jo bo uprizorilo Miškino gledališče Ku-kuc.