Kaj se v soboto, 16.12., dogaja na Štajerskem?

* Konjiški godbeniki bodo drevi zaigrali na 27. božično-novoletnem koncertu. Dogodek v Domu kulture Slovenske Konjice je znova razprodan. Dirigent konjiške godbe Ivo Kacbek pravi, da bo poudarek na filmski glasbi. Sicer pa vse od leta 2002 konjiški godbeniki božično-novoletni koncert odigrajo dvakrat, in tako bo tudi letos.

V kavarni Na trati v Slovenskih Konjicah dopoldne prirejajo otroško lutkovno predstavo. Čarobno gledališko zgodbo bo uprizorila Maja Furman.

V konjiškem Patriotu pa bo drevi predzadnji koncert Glasbene kolekcije jesen-zima 2017.

* V Zrečah začenjajo dogodke ‘Pohorske zimske pravljice’. Potekal bo praznični sejem, ustvarjalna delavnica, popolsne se bodo zvrstili nastopi lokalnih pevskih zborov in folklor ter otroški boljši sejem. Vrhunec bo prižig lučk na jelki.

V Zrečah bo tudi skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije. Med drugim bodo obravnavali poročilo o udejanjanju programa predsednika Bogdana Gabrovca in načrte za prihodnje leto.

Prireditev ‘Na župci s Tonetom!’ bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju

* Rdeči križ prireja dopoldne v Mercatorjevem Supermarketu v Slovenski Bistrici humanitarno akcijo Zbiramo hrano – lahko prispevaš?

Na Keblju bo dopoldne božično-ustvarjalna delavnica za otroke, v domu Svoboda v Slovenski Bistrici pa lutkovna predstava. V svet lutk bodo otroke popeljali tudi na Pragerskem, v Poljčanah ter na Zgornji Polskavi.

Na predbožični tržnici v Poljčanah se bo mogoče peljati s kočijo, zaplesali bodo folkloristi, zapeli in zaigrali godci, izžrebali bodo tudi naj obiskovalca tržnice. Začenja se Božično-pravljični sejem na dvorcu Štatenberg; poleg praznične ponudbe bo na ogled velik stenski adventni koledar in jaslice.

* Na območju Policijske uprave danes poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov

* Na ploščadi pred celjsko knjižnico pripravljajo sejem unikatnih in ročnih izdelkov. V Citycentru Celje bo mini muzikal na podlagi znane Grimmove pravljice, na Krekovem trgu pa v sklopu Pravljičnega Celja pripravljajo koncert skupine Big foot mama.

* Na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini bo popodlne otroška predstava in zabavni program s številnim glasbeniki. V Aninem dvoru bodo predstavili knjigo ‘Kralj Peter v slovenskih Alpah’. Sledilo bo odprtje filatelistične razstave in monodrama ‘Kraljev put – The King’s way’.

V Rogatcu bo praznična tržnica s pestrim spremljevalnim programom in ponudbo na stojnicah.

V šmarskem kulturnem domu bo virtualna lutkovna predstava Hansa Christiana Andersena Palčica.

V Klubu Metulj v Bistrici ob Sotli pa bo nocoj koncert skupin Werefox in Dežurni krivci.