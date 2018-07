Kaj se v soboto, 14. julija, dogaja na Štajerskem?

* Popoldne na igrišču v Dobrini pripravljajo tradicionalno turistično kulturno prireditev Dobrinska noč z več priložnostnimi tekmovanji in prikazom starih običajev.

* Na vrtu Ipavčeve hiše v Šentjurju ob zaključku 12. mednarodne poletne delavnice drevi pripravljajo večer muzikalov v izvedbi celjskega Vokal BK Studia.

* Veselo bo danes na Dobrni. Pripravljajo prireditev ‘Dobrna open’, čez dan se bodo zvrstila tekmovanja v nogometu, košarki in odbojki na mivki. Zvečer pripravljajo še veselico s Klapo Šufit in narodno-zabavnim ansamblom.

* Vrhunec prireditve bo nocoj na 54. Pivu in cvetju v Laškem. Samo nocoj v mestu ob Savinji pričakujejo več 10 tisoč obiskovalcev, ki se bodo na prireditev lahko podali tudi s posebnimi vlaki. Glavna cesta Celje – Zidani most bo zaradi prireditve zvečer in ponoči zaprta, za osebna vozila bo urejen obvoz.

* Nocoj bodo v Slovenskih Konjicah pravljične Kresničke za najmlajše. Lokalna pisateljica Maja Furman bo v parku otroke popeljala v pravljični svet svojih avtorskih zgodb. Zvečer v Starem trgu sledijo Poletnice. Nastopil bo domačin Vincenc Strnad z gosti.

* Nocoj bo živahno tudi pred Bistriškim gradom: prirejajo letni kino na gradu. Tokrat bo na ogled že tretji film, naslova pa organizatorji ne izdajo. To je presenečenje.

* Zreški gasilci popoldan pripravljajo gasilsko noč. Začeli bodo z revijo narodno zabavnih ansamblov. Zvečer pa bodo nastopili člani kvinteta Dori in gostje s Hrvaške, Učiteljice.

* Tudi v Šmarju pri Jelšah bo zvečer gasilska veselica z ansamblom Okrogli muzikantje. Še prej pa bo meddruštveno gasilsko tekmovanje za pokal občine.

*Vrhunec domače atletske sezone bo ta konec tedna v Celju, kjer se bodo atletinje in atleti borili za naslove državnih prvakov v članski konkurenci.

* Še dve iz sveta rekreacije: turnir v odbojki na mivki za pokal Jakoba Sketa popoldne pripravlja Športno društvo Mestinje. Igrajo četvorke, v vsaki ekipi mora biti vsaj ena ženska.

* Športna dvorana Balinček v Rogaški Slatini gosti Anin turnir v balinanju. Tradicionalni mednarodni turnir pripravljajo v okviru praznika občine Rogaška Slatina.