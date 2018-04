Kaj se v soboto, 14.4., dogaja na Štajerskem?

* Na območju Krajevne skupnosti Dramlje bodo dopoldne odprli odsek prenovljene ceste Marija Dobje – Jarmovec.

Na Ponikvi pa bo danes Kocenova sobota. Pripravili bodo pohod po »Poti treh ponkovških mož«, popoldne predavanje. Na Ponikvi bo zvečer na ogled tudi improvizirana komična kriminalka Žajfa. Društvo Epik teater jo uprizarja v sklopu Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin.

V Šentjurju pa danes pripravljajo delavnice šivanja za začetnike v Mladinskem centru in revijo pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v Ipavčevem kulturnem centru.

* Na Konjiško. Popoldne bo v konjiškem župnijskem domu dekanijsko srečanje ministrantov. Člani gledališke skupine s Črešnjevca pa se bodo drevi v kulturnem domu v Ločah predstavili s komedijo Toneta Partljiča ‘Štajerc u Ljubljani’.

Po marčevskem turnirju v pospešenem šahu bodo popoldne v sklopu praznovanja 60-letnice Šahovskega društva Slovenske Konjice pripravili še drugi večji dogodek. Začeli bodo z občinskim prvenstvom za osnovnošolce, v prostorih Osnovne šole Ob Dravinji pa bodo gostili tudi velemojstra Mateja Šebenika.

* Precej hrvaških zvokov bo popoldne odmevalo na Krekovem trgu v Celju, kjer pripravljajo prireditev ‘Zvoki in okusi s Paga’. S turističnim in kulturnim programom bodo razstavljavci obiskovalcem približali ponudbo mest z otoka Paga in njihove prepoznavne simbole.

Celjsko planinsko društvo Grmada pa dopoldne pripravlja 16. pohod po poteh celjskih grofov.

* V sklopu številnih prireditev ob prazniku občine Kozje bo popoldne v večnamenskem centru v Kozjem občinsko prvenstvo v šahu, zvečer občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško. Na gradu Podsreda bo zvečer odprtje razstav ročnih del Ivanščice iz Koprivnice.

V Rogaški Slatini in Šmarju pa bo današnji dan namenjen folklornim skupinam. V slatinskem kulturnem centru se bodo dopoldne srečale otroške folklorne skupine, odrasle pa popoldne v Šmarju.

V Podčetrtku se nadaljuje državno prvenstvo v boksu.

* Na Bistriško. Koncert Mance Izmajlove Ruska kolekcija; dvanajst trenutkov, bo nocoj v Bistriškem gradu. V samostanu v Studenicah bo nocoj koncert Okteta Tinje. Prepevali bodo znane narodne, dalmatinske in narodno-zabavne viže. (To bo prvi letošnji koncert v samostanu dominikank Studenice.)

Godec zagodi, da bomo plesali! Tako so naslovili območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki bo nocoj v domu krajanov Makole.